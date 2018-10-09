Должников по алиментам лишат отсрочки от армии
Правительство России одобрило законопроект, который предусматривает лишение должников по алиментам права на отсрочку от призыва в армию.
Согласно проекту закона, власти будут лишать права отсрочки от призыва на военную службу тех уклоняющихся от уплаты алиментов россиян, у которых есть два и более ребенка или ребенок и жена, срок беременности которой составляет более 26 недель, передает «Интерфакс».
Предполагается, что функции предоставления военным комиссариатам информации о данных гражданах будет возложена на Федеральную службу судебных приставов.
Ранее в России Конституционный суд утвердил право студентов колледжей на третью отсрочку от армии.ОбществоВласть
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