Фронтмену Rammstein в Москве подарили бюст Ленина
Фронтмену немецкой рок-группы Rammstein Тиллю Линдеманну в Москве подарили бюст Ленин.
Как сообщает «РИА Новости», в столицу России музыкант приехал представить свой камерный литературно-музыкальный концерт, посвященный выходу книги ранних стихов Messer. Подарок был сделал поклонниками творчества и журналистами в преддверии дня Октябрьской революции.
«Прекрасный Ленин», — сказал Линдеманн с усмешкой в ответ на презент.
Ранее группа Rammstein опровергла информацию о распаде.ОбществоКультура
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