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Фронтмену Rammstein в Москве подарили бюст Ленина

01:55, 30.10.2018
Фронтмену Rammstein в Москве подарили бюст Ленина
Фото: commons.wikimedia.org / Свен Мандель

Фронтмену немецкой рок-группы Rammstein Тиллю Линдеманну в Москве подарили бюст Ленин.

Как сообщает «РИА Новости», в столицу России музыкант приехал представить свой камерный литературно-музыкальный концерт, посвященный выходу книги ранних стихов Messer. Подарок был сделал поклонниками творчества и журналистами в преддверии дня Октябрьской революции.

«Прекрасный Ленин», — сказал Линдеманн с усмешкой в ответ на презент.

Ранее группа Rammstein опровергла информацию о распаде.

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