Егор Сорокин: «Справедлив ли ничейный результат? Так гол головой же за два считается, разве нет?»

Защитник «Рубина» и автор гола в матче со «Спартаком» Егор Сорокин поделился с корреспондентом «Реального времени» своими ощущениями от матча и забитого мяча:

— Расскажи, каково это — выйти на замену и первым же касанием забить спасительный гол?

— (смеётся) Непередаваемые ощущения! Радость, что вышел, забил и мы сравняли. Плохо, что не выиграли дома.

— Ты радовался как ребёнок, это можно сравнить с детским счастьем, когда забиваешь первый мяч?

— Ну конечно! Все любят забивать голы. Тем более, если ещё в самой концовке, то вдвойне эмоционально приятно.

— Можно сказать, что справедливость восторжествовала? Все-таки «Рубин» во втором тайме действовал заметно лучше, и кажется был ближе к голу.

— Да, я думаю, мы наиграли на гол. Сыграли не очень качественно, есть над чем работать.

— С какими словами выпускал на поле Курбан Бекиевич?

— Выйти, побороться, забить… Сделать все, чтобы команда не проиграла. Даже если был бы момент, чтобы выигрывали!

— Результат справедливый?

— Так годголовой же за два, разве нет, ну как во дворе (смеется).

Матч «Рубин» — «Спартак» закончился со счетом 1:1. Годами отметилось Дмитрий Комбаров у москвичей и Егор Сорокин в составе казанцев.