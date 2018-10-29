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Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 6,6 километра

20:54, 29.10.2018
Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 6,6 километра
Фото: скриншот yandex.ru

Сегодня длина самой большой пробки в Казани составила 6,6 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован в 08.25 на проспекте Победы и улице Академика Арбузова. Пробка растянулась от улицы Родина до Сибирского тракта. Пробка продержалась 1 час.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 8 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно.

Напомним, утром сообщалось, что длина этой пробки составила 5,5 км и возникла она на проспекте Победы и улице Академика Арбузова от улицы Закиева до Сибирского тракта.

Общество Татарстан
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