Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 6,6 километра

Сегодня длина самой большой пробки в Казани составила 6,6 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован в 08.25 на проспекте Победы и улице Академика Арбузова. Пробка растянулась от улицы Родина до Сибирского тракта. Пробка продержалась 1 час.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 8 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно.



Напомним, утром сообщалось, что длина этой пробки составила 5,5 км и возникла она на проспекте Победы и улице Академика Арбузова от улицы Закиева до Сибирского тракта.