В Казани сегодня утром зафиксировали пробку длиной 5,5 километров

Сегодня утром в Казани зафиксирована пробка длиной в 5,5 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Отмечается, что затор стал наиболее протяженным для данного времени суток за всю последнюю неделю. Пробка возникла на проспекте Победы и улице Академика Арбузова от улицы Закиева до Сибирского тракта.

По данным «Яндекс. Пробки», на этом участке зафиксировано два ДТП. Еще одна авария произошла на Мамадышском тракте.

В настоящее время пробки в столице Татарстана составляют 6 баллов.

Напомним, что в субботу длина самой большой пробки в Казанисоставила 2,7 км. Затор был зафиксирован во второй половине дня на улице Аграрной и Мамадышском тракте от улицы Назиба Жиганова до улицы Натана Рахлина.