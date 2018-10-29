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ВТБ потребовал взыскать с Дерипаски более 100 млн фунтов стерлингов

17:16, 29.10.2018
ВТБ потребовал взыскать с Дерипаски более 100 млн фунтов стерлингов
Фото: commons.wikimedia.org / ZajicZ

Российский банк ВТБ подал в Высокий суд Лондона иск с требованием взыскания с принадлежащего бизнесмену Олегу Дерираске холдинга «Базовый элемент».

Сумма требований составляет более £103 млн, пишет The Times. Банк обвинил компанию Дерипаски, представившую гарантию по выданным ВТБ кредитам, в нарушении обязательств.

Отмечается, что речь идет о кредитах, выданных ВТБ двум российским строительным компаниям — «Трансстрой-СПб» и «Нитар».

Ранее сообщалось, что попавшая под санкции компания En+, подконтрольная Олегу Дерипаске, планирует договориться с ВТБ, который находится под секторальными санкциями США, о погашении кредитов. Таким образом, компания пыталась завершить комплекс мер по выходу из-под санкций.

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