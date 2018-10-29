США ежегодно выделяют 20 млн долларов для продвижения интересов в России

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти США ежегодно направляют 20 млн долларов, чтобы продвигать американские интересы в России.

Однако схема финансирования довольно сложная, а основными инструментами являются гранты, информационная поддержка, стажировка сотрудников неправительственных организаций в РФ.

«Деньги могут быть не напрямую из бюджета США. Это могут быть различные фонды, в финансировании которых участвуют американские власти. Это могут быть «филантропы» вроде Сороса. Госдеп с удовольствием вступает с ними в софинансирование подобных проектов», — передает «Политика Сегодня» со ссылкой на старшего научного сотрудника Российского института стратегических исследований Сергея Михайлова.

Отмечается, что по закону организации, получающие финансирование из-за границы, обязаны это регистрировать. Деятельность так называемых «иностранных агентов» в России не запрещена, но к ним — повышенное внимание.

Ранее Минюст России получил право признавать различные медиа иноагентами в случае получения денег от иностранных государств или организаций. В список попали «Голос Америки», «Радио Свобода» и его региональные проекты.

