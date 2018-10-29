Аэропорт «Уфа» представил зимнее расписание полетов

С 28 октября уфимский аэропорт перешел на зимнее расписание, которое будет действовать до 30 марта следующего года.

По информации пресс-службы аэропорта, осуществлять полеты будут 28 авиакомпаний по 38 направлениям центрального расписания. В новом сезоне сохранятся регулярные рейсы в Стамбул (Turkish Airlines), Прагу (Czech Airlines), Ташкент («Узбекистон хаво йуллари») и Баку (NordStar). «Уральские авиалинии» продолжат полеты в города Таджикистана — Душанбе и Худжанд. Одним из новых направлений сезона стал китайский город Хайкоу.

Кроме того, запланировано 17 ежедневных рейсов в Москву. Перелеты выполняют авиакомпании «Аэрофлот», S7 Airlines, Utair, Red Wings, «Уральские авиалинии» и Nordwind. Дважды в день рейсы по маршруту Уфа — Санкт-Петербург предлагает авиакомпания «Россия».

Также в регулярном расписании аэропорта сохранятся рейсы из Уфы в Казань, Нижний Новгород, Иркутск, Сочи, Самару и другие города России.

Напомним, аэропорт «Уфа» в этом году обслужил 2,4 млн человек.