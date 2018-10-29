Пол Постма — лучший защитник прошедшей недели в КХЛ

Сегодня КХЛ определила лауреатов восьмой недели регулярного первенства в четырёх номинациях.

Лучшим защитником лига признала Пола Постму и «Ак Барса», который вместе с командой одержал три победы в четырех гостевых матчах и набрал в них 5 (1+4) очков.

На прошедшей неделе он ни разу не покидал лед с отрицательным показателем полезности и заработал в сумме +4. По показателю плюс/минус Постма входит в пятерку лучших игроков лиги, также за четыре игры он заблокировал 5 бросков соперника и провел три силовых приема, говорится на сайте «Ак Барса».





