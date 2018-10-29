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Футбольные «Крылья Советов» презентуют регбийную команду

13:28, 29.10.2018
Футбольные «Крылья Советов» презентуют регбийную команду
Фото: www.kc-camapa.ru

В перерыве матча 12-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» на «Самара Арене», который состоится 29 октября, пройдет презентация новой регбийной команды, которая будет выступать под брендом «Крыльев» в чемпионате России среди любительских коллективов, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Команда будет сформирована на базе регбийного клуба «Самара», который был создан в 2012 году и неоднократно участвовал в финале регбийной лиги, а также розыгрышах Кубка России.

— Игроки нашей команды активно поддерживают нашу любимую футбольную команду «Крылья Советов», поэтому мы вышли с предложением отстаивать честь клуба на регбийных полях, — отметил главный тренер регбийной команды «Крылья Советов» Максим Саврасов.

Спорт
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