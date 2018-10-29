Уфимец Колосков поможет в судействе матча обидчиков «Уфы» в Кубке России

Фото: Дмитрий Слезин

На матч 1/8 финала Олимп-Кубка России «Урал» — «Нижний Новгород», который состоится 31 октября в Екатеринбурге, назначена следующая бригада арбитров: главный судья — Евгений Турбин (Дмитров); помощники главного судьи — Антон Аверьянов (Москва) и Дмитрий Колосков (Уфа). Инспектор матча — Сергей Николаевич Анохин (Москва).

В нынешнем сезоне Евгений Турбин судил четыре матча российской Премьер-лиги (в них он показал футболистам одну красную карточку и 18 желтых), пять — Олимп-ФНЛ (25 предупреждений) и одну — Олимп-Кубка России (пять желтых карточек).

Напомним, ранее «Нижний Новгород» выбил «Уфу» из розыгрыша Кубка России, победив ее по итогам послематчевых пенальти.

