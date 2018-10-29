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Новый глава Ижевска не продлил контракт с первым замом Задорожным

13:05, 29.10.2018
Новый глава Ижевска не продлил контракт с первым замом Задорожным
Фото: izh.ru

Сергей Задорожный уволен с поста первого заместителя главы администрации Ижевска. Об этом «Реальному времени» сообщил источник, близкий к администрации города. По словам источника в городской думе, с Задорожным не был продлен трудовой контракт, его действие было привязано к сроку полномочий предыдущего главы города. Новый контракт с Задорожным было решено не заключать.

Задорожный исполнял полномочия главы столицы Удмуртии после отставки мэра города Юрия Тюрина в мае 2018 года. Новый градоначальник Олег Бекмеметьев был избран 18 октября.

В последнее время Задорожный находился на больничном, в частности поэтому он не присутствовал на сессии городской думы по избранию мэра. Сам в конкурсе на этот пост он не участвовал. Задорожный пришел работать в администрацию Ижевска в начале 2016 года в качестве заместителя главы по ЖКХ.

Официальной информации об увольнении Задорожного нет, однако с сайта города убраны сведения о нем.

Общество Удмуртия
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