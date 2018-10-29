Казгордума исключила Надыра Хайруллина из списка депутатов

На 29-й сессии казанской городской думы исключили из списка депутатов Надыра Хайруллина, осужденного за мошенничество.

Хайруллин сам обратился в аппарат гордумы с заявлением о досрочном сложении полномочий, передает корреспондент «Реального времени» со ссылкой на заместителя главы муниципального округа города Казань Людмилу Андрееву.

Напомним, в апреле 2017 года лидера партии власти в Казгордуме арестовали по подозрению в посредничестве при передаче беспрецедентной для Казани взятки в 24 млн рублей за легализацию сотрудниками исполкома таунхаусов на улице Менделеева. Позже следствие переквалифицировало обвинение на мошенничество.

Приволжский райсуд Казани приговорил депутата к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве. Хайруллин вину не признал.

