Новости общества

13:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Франция выразила недовольство присутствием российских военных в ЦАР

12:12, 29.10.2018 1
Франция выразила недовольство присутствием российских военных в ЦАР
Фото: mil.ru

Присутствие российских военных в Центральной Африке беспокоит Францию.

«Говорить, что действия России в Центральной Африке не вызывают тревогу у французских властей, будет некорректно», — заявил News.ru высокопоставленный дипломатический источник в Париже.

В ЦАР с конца 2013 года действует французский контингент в рамках операции «Сангарис». Кроме того, в стране с 2016 года работает Миссия ЕС по подготовке кадров для Вооруженных сил ЦАР.

Напомним, что сегодня истекает ультиматум, выдвинутый властям России и Центральноафриканской республики местными мусульманскими повстанцами. Они потребовали, чтобы войска за 48 часов покинули контролируемые территории в регионе.

Причиной стало отстранение от должности председателя парламента ЦАР, мусульманина по вероисповеданию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информацию об ультиматуме фейком.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:19
    Как расследования убийства журналистов в ЦАР, как всегда никак?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Ильдаром Ягафаровым, режиссером, членом союза кинематографистов России

Сюжеты

Все сюжеты