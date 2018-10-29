Франция выразила недовольство присутствием российских военных в ЦАР

Присутствие российских военных в Центральной Африке беспокоит Францию.

«Говорить, что действия России в Центральной Африке не вызывают тревогу у французских властей, будет некорректно», — заявил News.ru высокопоставленный дипломатический источник в Париже.



В ЦАР с конца 2013 года действует французский контингент в рамках операции «Сангарис». Кроме того, в стране с 2016 года работает Миссия ЕС по подготовке кадров для Вооруженных сил ЦАР.



Напомним, что сегодня истекает ультиматум, выдвинутый властям России и Центральноафриканской республики местными мусульманскими повстанцами. Они потребовали, чтобы войска за 48 часов покинули контролируемые территории в регионе.

Причиной стало отстранение от должности председателя парламента ЦАР, мусульманина по вероисповеданию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информацию об ультиматуме фейком.