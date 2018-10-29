При крушении пассажирского самолета у берегов Индонезии никто не выжил

После крушения самолета Boeing 737 MAX у берегов Индонезии никто не выжил.



«В результате крушения выживших нет» —, заявил «РИА Новости» представитель национального агентства по преодолению ЧС.



Во время предыдущего полета самолет имел техническую проблему, которая, по заверениям исполнительного директора авиакомпании Эдварда Сираита, была решена, передает Reuters.

В заявлении авиакомпании Lion Air сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа.



Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737 MAX потерпел крушение в районе побережья острова Ява. Воздушное судно исчезло с экранов радаров через 13 минут после взлета.