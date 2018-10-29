Директором Казанских тепловых сетей стал Асхат Шаханов

Новым директором Казанских тепловых сетей (КТС) — филиала АО «Татэнерго» назначили Асхата Шаханова. Об этом стало известно в ходе делового понедельника в исполкоме Казани.

Асхат Шаханов родился 24 апреля 1961 года. В 1985 году окончил Московский энергетический институт. С 2002 по 2005 год работал заместителем главного инженера по эксплуатации Казанские тепловые сети ОАО «Татэнерго».

С 2006 по 2013 год занимал должность первого заместителя гендиректора — главного инженера ОАО «Казанская теплосетевая компания. С 2014 по 2018 год главный инженер Филиала АО «Генерирующая компания» — «Казанские тепловые сети».