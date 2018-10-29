Губернатор Хабаровского края представил 13 назначенных членов правительства
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал представил 13 назначенных членов краевого правительства.
- Первым заместителем председателя правительства края—руководителем аппарата губернатора и правительства края стал Юрий Минаев;
- первым заместителем председателя правительства края—министром финансов края назначен Александр Кацуба;
- заместителем председателя правительства края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами государственной власти стал Владимир Хлапов;
- заместителем председателя правительства края—министром экономического развития назначен Виктор Калашников;
- заместитель председателя правительства края—министр инвестиционного развития и предпринимательства края — Юрий Чайка;
- Анатолий Литвинчук назначен заместителем председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ;
- Максим Пешин назначен на должность заместителя председателя правительства края—руководителя представительства правительства края при правительстве РФ;
- министр здравоохранения края — Александр Витько;
- министр образования и науки края — Алла Кузнецова;
- министр жилищно-коммунального хозяйства края — Дарий Тюрин;
- министр культуры края — Александр Федосов;
- краевое министерство строительства возглавил Александр Шабовта;
- министром физической культуры и спорта края назначен Семен Экшенгер.
Фургал подчеркнул, что назначения в правительстве региона продолжатся, передает пресс-служба губернатора Хабаровского края.
Напомним, что в сентябре избирательная комиссия Хабаровского края признала состоявшимися выборы губернатора региона. Сергей Фургал одержал победу, набрав 69,57% голосов.ОбществоВласть
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