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Губернатор Хабаровского края представил 13 назначенных членов правительства

06:59, 29.10.2018
Губернатор Хабаровского края представил 13 назначенных членов правительства
Фото: khabkrai.ru

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал представил 13 назначенных членов краевого правительства.

  • Первым заместителем председателя правительства края—руководителем аппарата губернатора и правительства края стал Юрий Минаев;
  • первым заместителем председателя правительства края—министром финансов края назначен Александр Кацуба;
  • заместителем председателя правительства края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами государственной власти стал Владимир Хлапов;
  • заместителем председателя правительства края—министром экономического развития назначен Виктор Калашников;
  • заместитель председателя правительства края—министр инвестиционного развития и предпринимательства края — Юрий Чайка;
  • Анатолий Литвинчук назначен заместителем председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ;
  • Максим Пешин назначен на должность заместителя председателя правительства края—руководителя представительства правительства края при правительстве РФ;
  • министр здравоохранения края — Александр Витько;
  • министр образования и науки края — Алла Кузнецова;
  • министр жилищно-коммунального хозяйства края — Дарий Тюрин;
  • министр культуры края — Александр Федосов;
  • краевое министерство строительства возглавил Александр Шабовта;
  • министром физической культуры и спорта края назначен Семен Экшенгер.
Фургал подчеркнул, что назначения в правительстве региона продолжатся, передает пресс-служба губернатора Хабаровского края.

Напомним, что в сентябре избирательная комиссия Хабаровского края признала состоявшимися выборы губернатора региона. Сергей Фургал одержал победу, набрав 69,57% голосов.

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