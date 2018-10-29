Росфинмониторинг займется контролем оборота криптовалют

Площадки для ICO, администраторы криптокошельков и виртуальные обменники обяжут отчитываться перед Росфинмониторингом.



По словам замглавы ведомства Павла Ливадного, нововведение связано с решением Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), которая рекомендовала странам-участницам ввести контроль за оборотом криптовалют.

Дополнительно будет установлен ценовой порог, с которого начнется контроль. Для операций с обычными деньгами он составляет 600 тысяч рублей, пишут «Известия».

Эксперты считают, что такие меры повысят уровень защиты инвесторов криптосферы и прозрачность индустрии, а также уровень доверия к ней.

Павел Ливадный уточнил, что изменения в российское законодательство будут внесены в ближайшее время.



Ранее председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что добыча криптовалют должна облагаться налогами как особый вид бизнеса.