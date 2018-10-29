Росфинмониторинг займется контролем оборота криптовалют
Площадки для ICO, администраторы криптокошельков и виртуальные обменники обяжут отчитываться перед Росфинмониторингом.
По словам замглавы ведомства Павла Ливадного, нововведение связано с решением Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), которая рекомендовала странам-участницам ввести контроль за оборотом криптовалют.
Дополнительно будет установлен ценовой порог, с которого начнется контроль. Для операций с обычными деньгами он составляет 600 тысяч рублей, пишут «Известия».
Эксперты считают, что такие меры повысят уровень защиты инвесторов криптосферы и прозрачность индустрии, а также уровень доверия к ней.
Павел Ливадный уточнил, что изменения в российское законодательство будут внесены в ближайшее время.
Ранее председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что добыча криптовалют должна облагаться налогами как особый вид бизнеса.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым