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Росфинмониторинг займется контролем оборота криптовалют

06:23, 29.10.2018
Росфинмониторинг займется контролем оборота криптовалют
Фото: pixabay.com

Площадки для ICO, администраторы криптокошельков и виртуальные обменники обяжут отчитываться перед Росфинмониторингом.

По словам замглавы ведомства Павла Ливадного, нововведение связано с решением Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), которая рекомендовала странам-участницам ввести контроль за оборотом криптовалют.

Дополнительно будет установлен ценовой порог, с которого начнется контроль. Для операций с обычными деньгами он составляет 600 тысяч рублей, пишут «Известия».

Эксперты считают, что такие меры повысят уровень защиты инвесторов криптосферы и прозрачность индустрии, а также уровень доверия к ней.

Павел Ливадный уточнил, что изменения в российское законодательство будут внесены в ближайшее время.

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что добыча криптовалют должна облагаться налогами как особый вид бизнеса.

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