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Полиция выезжала к посольству России в США из-за подозрительного пакета

05:55, 29.10.2018
Полиция выезжала к посольству России в США из-за подозрительного пакета
Фото: mil.ru

Полиция выезжала в субботу вечером к посольству России в США после сообщения о подозрительном пакете. После проверки выяснилось, что он не представляет угрозы.

«Полицию вызвали к российскому посольству из-за подозрительного пакета. Подозрительный пакет был проверен, опасных материалов не обнаружено», — сообщила «РИА Новости» сотрудница пресс-службы полиции Вашингтона Карима Биляль.

В диппредставительстве комментировать эту информацию не стали.

Напомним, что 24 октября в почте бывшего президента США Билла Клинтона и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон нашли бомбу. Кроме того, взрывные устройства были отправлены в офис экс-президента США Барака Обамы, Белый дом и телекомпанию CNN. Подозреваемого задержали, ему грозит до 58 лет тюрьмы.

Происшествия
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