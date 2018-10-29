Полиция выезжала к посольству России в США из-за подозрительного пакета

Полиция выезжала в субботу вечером к посольству России в США после сообщения о подозрительном пакете. После проверки выяснилось, что он не представляет угрозы.



«Полицию вызвали к российскому посольству из-за подозрительного пакета. Подозрительный пакет был проверен, опасных материалов не обнаружено», — сообщила «РИА Новости» сотрудница пресс-службы полиции Вашингтона Карима Биляль.



В диппредставительстве комментировать эту информацию не стали.



Напомним, что 24 октября в почте бывшего президента США Билла Клинтона и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон нашли бомбу. Кроме того, взрывные устройства были отправлены в офис экс-президента США Барака Обамы, Белый дом и телекомпанию CNN. Подозреваемого задержали, ему грозит до 58 лет тюрьмы.