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Черышев: «Итоги первого круга? Могли быть и выше, если бы не собственные ошибки»

21:52, 28.10.2018
Черышев: «Итоги первого круга? Могли быть и выше, если бы не собственные ошибки»
Фото: vk.com/fcnn2018

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев подвел итоги первого круга чемпионата ФНЛ.

«Если подводить итоги первого круга, то в большинстве матчей наша команда играла в интересный, комбинационный футбол. Иногда, как, например, сегодня, мяч никак не шел в ворота соперника. Все около да рядом…

В целом игрой и занимаемым местом после первого круга удовлетворены, хотя могли подняться в турнирной таблице и повыше. К поражениям приводили собственные ошибки. Надо еще строже действовать в обороне и быть более уверенными в своих силах», — резюмировал Черышев.

Сегодня «Нижний Новгород» в домашнем матче уступил хабаровскому «Ска» — 0:1.

СпортФутбол
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