Скончалась нижегородская актриса и телеведущая Марина Ливанова

Скончалась актриса театра и кино, телерадиоведущая Марина Либакова-Ливанова. Ей было 66 лет.

Как сообщается на сайте Театрального института имени Бориса Щукина, она умерла от продолжительной болезни.

Либакова-Ливанова родилась в Горьком (сейчас Нижний Новгород, — прим. ред.). Закончила факультет истории и английского языка ГГПИ имени Горького и актерский факультет Щукинского училища. После его окончания стала работать в Ленинградском государственном академическом театре комедии, впоследствии перешла в Театр эстрады им. Аркадия Райкина. С 2000 года — педагог Театрального института им. Бориса Щукина, затем — педагог светского, делового и исторического этикета в Театральном колледже Олега Табакова.