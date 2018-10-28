В Грузии завершилось голосование на выборах президента

В Грузии в 20:00 по местному времени (19:00 мск) завершилось голосование на президентских выборах.

На 17:00 (16:00 мск) в голосовании приняли участие 38,16% жителей Грузии.

По данным exit poll, проведенного оппозиционной партией «Европейская Грузия», никто из кандидатов на президентских выборах не набирает 50% плюс один голос, а значит, состоится второй тур выборов с участием двух самых популярных кандидатов – оппозиционера Григола Вашадзе и независимого кандидата Саломе Зурабишвили. Они набрали 37% и 34% соответственно, передает «РИА Новости».

Президент Грузии избирается сроком на шесть лет. Это были последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства будет выбирать не народ, а 300 делегатов.

