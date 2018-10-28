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Промышленность

В Сети появились первые фотографии нового российского вертолёта

19:25, 28.10.2018
В Сети появились первые фотографии нового российского вертолёта
Фото: скриншот

Журнал Defence Blog опубликовал первые изображения концепта российского перспективного боевого вертолёта.

Летательный аппарат разрабатывает конструкторское бюро «Камов». Название модели неизвестно, ее оборудуют крыльями и убираемым шасси.

Ранее сообщалось, что Индия может подписать договор с российской стороной по приобретению 48 многоцелевых вертолетов Ми-17В-5 производства Казанского вертолетного завода (КВЗ) на сумму 1,13 млрд долларов.

ПромышленностьОПК
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