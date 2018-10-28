В Сети появились первые фотографии нового российского вертолёта
Журнал Defence Blog опубликовал первые изображения концепта российского перспективного боевого вертолёта.
Russia accidentally leaks image of future high-speed helicopterhttps://t.co/FmRw7nPF3g pic.twitter.com/m6hBYivX6r
— Defence blog (@Defence_blog) 27 октября 2018 г.
Летательный аппарат разрабатывает конструкторское бюро «Камов». Название модели неизвестно, ее оборудуют крыльями и убираемым шасси.
Ранее сообщалось, что Индия может подписать договор с российской стороной по приобретению 48 многоцелевых вертолетов Ми-17В-5 производства Казанского вертолетного завода (КВЗ) на сумму 1,13 млрд долларов.ПромышленностьОПК
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