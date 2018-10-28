Семаку рекомендовали держаться от игроков «Зенита» подальше, напомнив ему случай Кокорина

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился своими впечатлениями от работы нынешнего главного тренера питерцев Сергея Семака. Он рекомендовал ему держаться подальше от игроков, чтобы те не повторили поступок Кокорина.

«Я был рад, когда Семак стал главным тренером, хоть у него и нет большого опыта. Будем наблюдать за ним, подождем до следующего сезона. Сейчас ему везет, «Зенит» идет первым, но футбол против «Славии» мне совершенно не понравился. Семак в сложной ситуации — игроки воспринимают его как друга, говорят с ним на «ты». Мне это не по душе — мои футболисты никогда не тыкали мне, даже когда я был молодым тренером. Нужно держаться от них подальше — иначе они потом позволят себе то, что сделал Кокорин.

На чемпионате мира Дзюба мне понравился, поэтому для меня большим шоком стала его игра против «Славии» — он ходил по полю пешком! Ни разу не ускорился, не выиграл ни одного верхового единоборства. Это одна из проблем Семака — он близко общается с игроками, но такие, как Дзюба, могут его потопить», — приводят слова Петржелы портал «Команда России».

Ранее, 8 октября, два футболиста, Александр Кокорин и Павел Мамаев, напали на главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака, а так же на водителя журналистки Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

11 октября футболисты были задержаны и отправлены в СИЗО на 2 месяца. В прошлую пятницу они были доставлены в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка».

Напомним, завтра, 29 октября, «Зенит» Семака сыграет в гостях против самарских «Крыльев Советов».