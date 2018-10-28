Пропавшего рыбака в Татарстане нашли мертвым у затопленной лодки
В Татарстане на Каме рядом с пгт Алексеевское обнаружено тело пропавшего ранее рыбака. Предварительная причина гибели — переохлаждение.
Спасатели с вертолета МИ-8 заметили в 6—8 км от берега предметы похожие на лодку, наполненную водой и зацепленную на якоре. К месту направились сотрудники Лаишевского инспекторского отделения ГИМС и обнаружили тело мужчины 1966 года рождения, говорится в сообщении ГУ МЧС по Татарстану.
Отмечается, что мужчина запутался в веревке около лодки, наполненной водой. Второй жилет сотрудники ГИМС нашли на Каме возле населенного пункта Саконы. Поиск второго мужчины продолжится сегодня.
Накануне МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре с 6 часов до 21 часа 28 октября.Происшествия Татарстан
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