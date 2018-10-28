Пропавшего рыбака в Татарстане нашли мертвым у затопленной лодки

В Татарстане на Каме рядом с пгт Алексеевское обнаружено тело пропавшего ранее рыбака. Предварительная причина гибели — переохлаждение.



Спасатели с вертолета МИ-8 заметили в 6—8 км от берега предметы похожие на лодку, наполненную водой и зацепленную на якоре. К месту направились сотрудники Лаишевского инспекторского отделения ГИМС и обнаружили тело мужчины 1966 года рождения, говорится в сообщении ГУ МЧС по Татарстану.

Отмечается, что мужчина запутался в веревке около лодки, наполненной водой. Второй жилет сотрудники ГИМС нашли на Каме возле населенного пункта Саконы. Поиск второго мужчины продолжится сегодня.

Накануне МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре с 6 часов до 21 часа 28 октября.