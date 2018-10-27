МЧС предупредило о сильном ветре в Татарстане 28 октября

МЧС РТ опубликовало предупреждение о сильном дожде и ветре с 6.00 до 21.00 28 октября.



По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», завтра утром и днем на территории Татарстана и Казани местами ожидаются сильный южный и юго-западный ветер порывами 15—20 м/с (в Казани до 15-17 м/с).

Напомним, что сегодня, 27 октября, в Татарстане облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +1°С до +6°С.