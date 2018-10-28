Уфимский «Самрау-УГНТУ» в первом матче обыграл тюменок

Женская команда «Самрау-УГНТУ» в первом матче Высшей лиги А регулярного чемпионата России по волейболу обыграла «Тюмень-ТюмГУ» в пяти партиях.



Уфимские волейболистки вели со счетом 2:0 по партиям, но едва не упустили победу. Гостьи сравняли счет по сетам, балансируя в третьей партии на грани поражения, — 28:26 и 25:23, и перевели игру на тай-брейк. Но в короткой партии сильнее были подопечные Владислава Макарова — 15:11.

28 октября пройдет повторный поединок «Самрау-УГНТУ» и «Тюмени-ТюмГУ». Он начнется в СДК «Динамо в 17 часов по уфимскому времени.





