Из-за наводнения на Кубани пострадали 60 человек

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Как минимум 60 человек пострадали в результате наводнения и схода селя в Краснодарском крае. Еще двое пропали без вести.



«По уточненным данным, пострадали 66 человек, шесть из них погибли, неизвестна судьба двух человек», — передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МЧС Краснодарского края.

Отмечается, что девять человек госпитализированы, а 51 человек получил медпомощь амбулаторно.

Напомним, 25 октября в Краснодарском крае был введен режим ЧС из-за подтоплений. В зону ЧС попали Апшеронский и Туапсинский районы, а также город Сочи. Ранее в МЧС подтвердили гибель шести человек, эвакуированы были минимум 460 человек.