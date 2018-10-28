Муфтий Сирии после визита в Татарстан раскритиковал халяльные магазины

Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадр Аль-Дин Хассун после посещения татарстанских магазинов раскритиковал идею продажи халяльных продуктов.

«Мусульманину говорят, что есть супермаркет, в котором продается халяльная еда. В чем отличие? Есть еда халяль, а есть еда харам — греховная. Как будто весь российский народ ест греховную пищу, и только ты ешь халяльную. Если я зайду в дом к православному, неужели я скажу ему, что его еда греховна?» — приводит слова муфтия «РИА Новости».



Хассун также рассказал, что во время визита в Татарстан он увидел на прилавке рыбу халяль. Это, по его словам, является ошибкой, так как рыбу вылавливают, а не забивают, поэтому халяльной она быть не может.

«Скоро, наверное, мы увидим и халяльный виноград, и апельсины, которые мы едим. Или жена или женщина тоже станет халяльная», — заявил муфтий.



Ранее громкий скандал разгорелся в Татарстане, когда ООО «Челны-мясо» выпустило свинину с маркировкой «халяль». Подробнее — в материале «Реального времени».