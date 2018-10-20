«Оренбург» сыграл вничью с красноярским «Енисеем»

Футбольный клуб «Оренбург» сегодня сыграл вничью с красноярским «Енисеем» в матче 11-ого тура Российской премьер-лиги.

Игра прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, после 11 матчей «Оренбург» набирает 15 очков и идет на восьмом месте чемпионата России. «Енисей» после 11 туров имеет в своем активе 6 очков и занимает последнее 16-е место.

В следующем матче футболисты «Оренбурга» отправятся в гости к тульскому «Арсеналу». Игра 12-ого тура чемпионата России пройдет 27 октября.

Напомним, в предыдущем матче «Оренбург» на выезде переиграл «Ростов» со счетом 1:0. Наставник «Оренбурга» Владимир Федотов после игры отметил, что хотелось бы больше разумных действий в атаке.