«Уфа» сыграла вничью с «Уралом»

Футбольный клуб «Уфа» сегодня сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

Игра прошла в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» и завершилась со счетом 1:1. В составе «Уфы» отличился Павел Аликин на 44-й минуте. У хозяев гол забил Эрик Бикфалви (61-я минута). На 87-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Урала» Артем Фидлер.

Таким образом, после 12 матчей «Уфа» с 11 очками идет на 14-м месте в чемпионате России. «Урал» с 13 очками занимает 10-ю позицию.



В следующем туре «Уфа» 5 ноября сыграет дома с самарскими «Крыльями Советов».

Напомним, что в 11-м туре «Уфа» сыграла вничью с «Рубином» со счетом 0:0.