Под Петербургом убили топ-менеджера компании-поставщика приборов для Иннополиса — СМИ

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства финансового директора крупной компании, которая поставляет радиооборудование.

По информации «Фонтанки», 39-летнюю женщину обнаружили днем 26 октября в лесном массиве Всеволожского района Ленинградской области. Судя по повреждениям, женщину сперва избили, а затем задушили. Тело женщины найдено недалеко от машины BMW 116, принадлежащей ООО «Астраком».

ООО «Астраком», в котором женщина значится финансовым директором, занимается поставкой радиооборудования и систем видеонаблюдения для МВД и ФСБ. Кроме того, в 2018 году ООО «Астраком» заключило контракт на сумму 197 млн рублей с Национальным центром информатизации в Иннополисе.

Ранее в Подмосковье произошло убийство следователя Евгении Шишкиной. В Следственном комитете назвали основным мотивом убийства Шишкиной ее профессиональную деятельность.