В СК назвали основным мотивом убийства следователя в Подмосковье ее профессиональную деятельность

Убийство следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье совершено, чтобы воспрепятствовать расследованию уголовных дел в ее производстве, сообщили в пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета.

«Появилось достаточное количество данных, свидетельствующих о том, что преступление в отношении сотрудника совершено с целью воспрепятствования ее профессиональной деятельности, связанной с расследованием уголовных дел, находящихся в ее производстве», — отметили в СК.



Дело переквалифицировано по статьям о покушении на жизнь сотрудника правоохранительного органа и о незаконном обороте оружия.



Утром стало известно об убийстве следователя Евгении Шишкиной. По информации Mash, ее подозревали во взятках и махинациях, однако факт превышения полномочий не подтвердился. Шишкину уже пытались убить в январе 2018 года, но покушение провалилось.