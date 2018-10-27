В Москву экстрадирован экс-директор Российской федерации баскетбола

Бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола Дмитрий Домани, обвиняемый в мошенничестве, экстрадирован из Черногории в Москву.



«Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Черногории доставлен Дмитрий Домани, 1974 года рождения, который обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ», — передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По ее словам, Домани, находясь на должности исполнительного директора Российской федерации баскетбола, заключил ряд фиктивных договоров от имени организации с подконтрольными ему предприятиями. В результате федерации был нанесен значительный материальный ущерб.

Напомним, Домани был объявлен в уголовный розыск в 2016 году. Дмитрий Домани дважды становился серебряным призером чемпионата мира в составе сборной России — в 1994 и 1998 годах.