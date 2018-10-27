Подросток, напавший на пермскую школу, частично раскаялся в содеянном

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Один из подростков, обвиняемых в нападении на пермскую школу №127, частично раскаялся в содеянном. Об этом заявил адвокат подсудимого.

Рассмотрение дела по существу началось 26 октября в Мотовилихинском районном суде. Заседание проходило в закрытом формате. По словам адвоката подсудимого, подросток полностью признал вину в совершении поджога и частично — в покушении на убийство, поскольку по данной статье есть вопросы к квалификации степени тяжести увечий всех пострадавших.

«По разбою мы не признали вину в полном объеме, потому что этот инцидент полуторагодовалой давности, который не относится к делу», — цитирует представителя стороны защиты РИА Новости.

Стоит отметить, что второй подросток проходит по отдельному делу. Он был признан невменяемым

Напомним, 5 января этого года произошло нападение на школу в Перми, в нем пострадали 15 человек. Изначально правоохранительные органы заявляли, что в школе случилась драка между двумя подростками, однако позже следователи пришли к выводу, что произошедшее было спланированным нападением.

Ранее Путин наградил медалью «За отвагу» пострадавшую при ЧП в пермской школе учительницу.