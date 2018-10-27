Минфин Удмуртии представил проект бюджета на 2019 год

Доходы бюджета Удмуртии в 2019 году, как ожидается, составят 65 млрд 379 млн рублей. Проект главного финансового документа на заседании правительства республики представил министр финансов УР Станислав Евдокимов.

Налоговые и неналоговые поступления в частности прогнозируются в размере 54 млрд 203 млн рублей, безвозмездные поступления — 11 млрд 059 млн рублей, однако объем средств из федерального бюджета еще будет скорректирован после второго чтения по проекту бюджета РФ.

Расходы республиканского бюджета планируются в сумме 64 млрд 431 млн рублей. Дефицит — 948 млн рублей.

Евдокимов отметил, что в будущем году планируется уменьшить госдолг республики до 46 млрд рублей с нынешних 48 млрд рублей.