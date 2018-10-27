Уволенную в США ведущую NBC позвали на Первый канал

Ведущий вечерней программы «Время» на Первом канале Кирилл Клейменов предложил американской тележурналистке Мегин Келли роль своей соведущей.



По словам Клейменова, руководство NBC решило расторгнуть договор с Келли в связи с тем, что она брала интервью у президента России Владимира Путина.

«Только что сообщили: снимают с эфира программу Мегин Келли — нашей любимой американской ведущей. Ее уволили по абсолютно надуманному поводу», — приводит «РИА Новости» слова российского ведущего.

Он добавил, что приглашение журналистки в Москву служит еще одним доказательством добрых намерений России.

Накануне сообщалось, что Келли уволили из NBC News после неполиткорректных высказываний. Речь идет об упоминании блэкфейса — разновидности грима для изображения чернокожих.

Напомним, Мегин Келли дважды брала интервью у Владимира Путина.