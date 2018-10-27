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Уволенную в США ведущую NBC позвали на Первый канал

07:30, 27.10.2018
Уволенную в США ведущую NBC позвали на Первый канал
Фото: kremlin.ru

Ведущий вечерней программы «Время» на Первом канале Кирилл Клейменов предложил американской тележурналистке Мегин Келли роль своей соведущей.

По словам Клейменова, руководство NBC решило расторгнуть договор с Келли в связи с тем, что она брала интервью у президента России Владимира Путина.

«Только что сообщили: снимают с эфира программу Мегин Келли — нашей любимой американской ведущей. Ее уволили по абсолютно надуманному поводу», — приводит «РИА Новости» слова российского ведущего.

Он добавил, что приглашение журналистки в Москву служит еще одним доказательством добрых намерений России.

Накануне сообщалось, что Келли уволили из NBC News после неполиткорректных высказываний. Речь идет об упоминании блэкфейса — разновидности грима для изображения чернокожих.

Напомним, Мегин Келли дважды брала интервью у Владимира Путина.

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