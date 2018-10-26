Американскую телеведущую, бравшую интервью у Путина, уволили за расизм

Телеведущую Мегин Келли уволили из NBC News после неполиткорректных высказываний.

Речь идет об упоминании блэкфейса — разновидности грима для изображения чернокожих.



Ведущая в эфире программы заявила, что сейчас белые люди, сделав грим-блэкфейс на Хэллоуин, обязательно столкнутся с проблемами, а во времена ее детства это было не так, сообщает The New York Post со ссылкой на источник. Позже Келли извинилась в прямом эфире.

Напомним, Мегин Келли дважды брала интервью у Владимира Путина. В июне прошлого года она выступила модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума с участием президента.