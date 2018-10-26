Евгений Колесников: «Наша задача — заставить Шведа уставать»

Защитник УНИКСа Евгений Колесников на открытой тренировке поделился рецептом, как можно сдержать лидера «Химок» Алексея Шведа.

— Что скажешь о нынешних «Химках»?

— Они каждый год демонстрируют, что у них достаточно хорошо укомплектованная команда, длинная скамейка, много заменяемых игроков. Но основной акцент у них строится, конечно, через одного игрока — Шведа. Пришли другие помогающие люди. Крокер, Ди Бост — первый номер, все иностранцы, которые могут из трехочковой дуги забить. У них все умеют забить трехочковые. В прошлом году такого не было, они все универсалы, все пятые номера у них бросают. Так что в этом году нужно концентрироваться не только изнутри (зоны), но и на дуге.

— Это будет сложнее, или просто по-другому?

— Просто по-другому. Это другая тактика уже и по-другому нужно готовиться к команде. Потому-что она изменилась по сравнению с прошлым годом и по-другому нужно тактически обороняться. Но естественно у них основную часть атак делает Швед. Именно как он раскрывает и начинает комбинации, ведь у них 50 процентов всех командных комбинаций начинает он. И дальше уже команда подстраивается под то, какое решение примет именно Швед. Так что наша основная задача — заставить его как можно больше уставать, вынуждать идти в неудобные для него позиции и заставлять делать тяжелые броски, вот и все.

И самое основное: не дать им забить больше 80 очков. Потому-что когда они забивают больше 80 очков, то чувствуют себя комфортно и соответственно имеют преимущество. Наша задача — сдержать, не дать им забросить больше этой отметки, — Сказал Колесников журналистам.

Матч УНИКСа и «Химок» пройдет в гостях 28 октября, и начнется в 15.00 по московскому времени.