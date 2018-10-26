Димитрис Прифтис: «Травмы и неудачи преследуют нас»

Главный тренер баскетбольного клуба УНИКС на открытой для прессы тренировке посетовал на эпидемию неудачи травм в его команде, а так же оценил будущего соперника, подмосковные «Химки».

— К сожалению, травмы не отпускают нас, — пожаловался журналистам Прифтис. — Вы знаете, что у нас получил повреждение Эжим, мы не использовали его некоторые время, чтобы он восстановился, но он вновь получил травму. Участие некоторых игроков в матче с «Химками» остается под вопросом. У нас есть проблемы с составом.

— У вас есть какой-то особенный план игры против Шведа?

— Конечно это большая проблема и не только для нас, и каждый раз нужно делать что-то с ним, чтобы сдержать, — продолжал Димитрис Прифтис. – Он тот игрок, что может решить исход матча. Он классный снайпер и отличный диспетчер, и от такого игрока можно ждать что угодно.

Мы ожидаем агрессивной игры от «Химок». Они будут очень злыми, так как проиграли несколько матчей в концовках и хотят победить дома. Я ожидаю очень сложного матча, и нам нужно сохранять предельную концентрацию в каждом эпизоде матча, — сказал Прифтис.

Матч против подмосковных «Химок» пройдет 28 октября в 15:00 по московскому времени в Подмосковье.