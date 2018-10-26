Газизов о следующем матче «Уфы»: «Если сыграем, как с «Рубином», будут шансы на успех»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил шансы команды в предстоящем матче 12-го тура чемпионата России с «Уралом».

«Все здоровы, все в хорошем настроении. Самое главное теперь, чтобы ребята проявили самоотдачу на поле и показали свою лучшую игру. Неплохая игра была с «Рубином». Если покажем такой же футбол, то будем иметь шансы на успех», — сказал Газизов.

Матч «Уфы» против «Урала» пройдет в Екатеринбурге 27 октября. Начало в 14.00 по московскому времени.

Напомним, в прошлом туре «Уфа» сыграла вничью с казанским «Рубином» — 0:0.