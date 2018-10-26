Отстраненная от тренировок со сборной Назарук выиграла Кубок России по бобслею

Победительницей розыгрыша Кубка России по бобслею в Сочи стала Полина Назарук. Ранее она была отстранена от тренировок сборной за критический пост в социальных сетях.

По сумме двух заездов, с результатом 1 минута 55,53 секунды Назарук опередила, ставшую второй, лидера сборной России Надежду Сергееву на 0,37 секунды. Третьим стала пара, ведомая Аленой Осипенко.

Отметим, что Назарук является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2018 года.

Перед Кубком России у нее произошел конфликт с тренером из-за некачественного инвентаря для тренировок. После этого Назарук опубликовала критический пост в социальной сети, в ответ на который руководство сборной отстранило бобслеистку от занятий.