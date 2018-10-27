В Татарстане ожидается мокрый снег и до +6°С

Сегодня, 27 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +2°С до -3°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +1°С до +6°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +3°С до +5°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +1°С до +4°С.

