Намазы во время Курбан-байрама и Ураза-байрама в Казани посетили 33 тыс. человек

Пятничные и праздничные намазы во время Курбан-байрама и Ураза-байрама в мечетях Казани посетили 33 тыс. местных жителей и гостей столицы. Об этом стало известно в результате статистических подсчетов, проведенных ДУМ РТ во всех 75 казанских мечетях.

Средняя вместимость мечетей составляет 300 человек. Всего в Татарстане их функционирует свыше 1500. По этому показателю Татарстан занимает 2-е место среди регионов России.

Ранее президента Татарстана Рустама Минниханова попросили построить в Казани соборную мечеть.

«Вопрос строительства Соборной мечети в Казани назрел давно. Мы, с одной стороны, рады, что мусульманская умма активно поддержала эту идею, а с другой — благодарны, что и остальная часть широкой общественности восприняла ее позитивно. При том что Татарстан занимает второе место по количеству мечетей среди регионов России после Дагестана, является воротами России для мусульманских стран, задает тон развитию ислама в стране, а Казань признана Северной столицей мусульманского мира, по меньшей мере странно, что в такие великие праздники, как Курбан-байрам и Ураза-байрам, наши верующие вынуждены читать гает-намазы под открытым небом. Открытие Соборной мечети сняло бы этот вопрос раз и навсегда», — заявил заместитель муфтия РТ, имам-хатыйб мечети «Кул-Шариф» Ильфар Хасанов.

