ФСБ предотвратила 15 терактов в 2018 году
В России с начала года предотвратили 26 преступлений террористической направленности, из них 15 терактов.
«За девять месяцев этого года сотрудниками ФСБ предотвращено 26 преступлений террористической направленности, из них 15 терактов», — заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности. Слова российского лидера слова приводит «РИА Новости».
Он отметил, что «необходимо и дальше действовать столь же решительно и эффективно в тесной координации с Национальным антитеррористическим комитетом (НАК), последовательно снижать уровень террористических угроз, прежде всего за счет своевременной оперативной информации, выверенных, упреждающих действий».
Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что за полгода в России предотвратили 19 терактов на стадии приготовления и планирования.ОбществоВласть
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