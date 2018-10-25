ФСБ предотвратила 15 терактов в 2018 году

В России с начала года предотвратили 26 преступлений террористической направленности, из них 15 терактов.

«За девять месяцев этого года сотрудниками ФСБ предотвращено 26 преступлений террористической направленности, из них 15 терактов», — заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности. Слова российского лидера слова приводит «РИА Новости».

Он отметил, что «необходимо и дальше действовать столь же решительно и эффективно в тесной координации с Национальным антитеррористическим комитетом (НАК), последовательно снижать уровень террористических угроз, прежде всего за счет своевременной оперативной информации, выверенных, упреждающих действий».

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что за полгода в России предотвратили 19 терактов на стадии приготовления и планирования.