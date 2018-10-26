Билялетдинов одержал 500-ю победу во главе «Ак Барса»

Победа казанского «Ак Барса» над хабаровским «Амуром» стала 500-й для тренера казанцев Зинэтулы Билялетдинова во главе команды.

Он возглавил клуб в 2004 году, в 2011 году покинул свой пост и возглавил сборную России по хоккею, но вернулся обратно в 2014 году. По руководством Билялетдинова «Ак Барс» стал чемпионом России в 2006 году, а в 2009, 2010 и 2018 годах — обладателем Кубка Гагарина, пишет ТАСС.

Напомним, «Ак Барс» переиграл на выезде «Амур» со счетом 2:4 в пользу гостей из столицы РТ. У казанцев отличились Владимир Ткачёв, Иржи Секач, Пол Постма и Роб Клинкхаммер.