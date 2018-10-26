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Билялетдинов одержал 500-ю победу во главе «Ак Барса»

15:59, 26.10.2018 1
Билялетдинов одержал 500-ю победу во главе «Ак Барса»
Фото: ak-bars.ru

Победа казанского «Ак Барса» над хабаровским «Амуром» стала 500-й для тренера казанцев Зинэтулы Билялетдинова во главе команды.

Он возглавил клуб в 2004 году, в 2011 году покинул свой пост и возглавил сборную России по хоккею, но вернулся обратно в 2014 году. По руководством Билялетдинова «Ак Барс» стал чемпионом России в 2006 году, а в 2009, 2010 и 2018 годах — обладателем Кубка Гагарина, пишет ТАСС.

Напомним, «Ак Барс» переиграл на выезде «Амур» со счетом 2:4 в пользу гостей из столицы РТ. У казанцев отличились Владимир Ткачёв, Иржи Секач, Пол Постма и Роб Клинкхаммер.

СпортХоккей Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:47
    Ак Барсның баш тренеры Зиннәтулла Хәйдәр улын 500нче җиңү белән котлыйбыз.Аңа барслар белән әле тагы бик күп җиңүләр яуларга насыйп булсын!
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