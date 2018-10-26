«Ак Барс» переиграл «Амур» со счетом 4:2
Казанский «Ак Барс» переиграл хабаровский «Амур». Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в Хабаровске и завершился со счетом 2:4 в пользу гостей из столицы РТ.
У «Ак Барса» отличились Владимир Ткачёв, Иржи Секач, Пол Постма и Роб Клинкхаммер. Соперник ответил дублем Данила Файзуллина.
Ранее «Ак Барс» уступил «Куньлуню» со счетом 0:3. Следующий матч казанцы проведут 28 октября против «Адмирала» из Владивостока.СпортХоккей Татарстан
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