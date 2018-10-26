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«Ак Барс» переиграл «Амур» со счетом 4:2

14:57, 26.10.2018
«Ак Барс» переиграл «Амур» со счетом 4:2
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» переиграл хабаровский «Амур». Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в Хабаровске и завершился со счетом 2:4 в пользу гостей из столицы РТ.

У «Ак Барса» отличились Владимир Ткачёв, Иржи Секач, Пол Постма и Роб Клинкхаммер. Соперник ответил дублем Данила Файзуллина.

Ранее «Ак Барс» уступил «Куньлуню» со счетом 0:3. Следующий матч казанцы проведут 28 октября против «Адмирала» из Владивостока.

СпортХоккей Татарстан
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