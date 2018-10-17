Директора пермской гимназии оштрафовали за отстранение от занятий ученицы с розовыми волосами
В Перми мировой суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении МАОУ «Гимназия №4 им. братьев Каменских» и ее директора по факту отстранения ученицы от занятий за розовый цвет волос.
По результатам рассмотрения материалов дела с учетом позиции прокуратуры суд признал указанных лиц виновными и назначил административные штрафы: директору гимназии — 30 тысяч рублей, юридическому лицу — 50 тысяч рублей.
Напомним, ранее в Перми ученицу гимназии №4 отстранили от занятий за розовый цвет волос. Об этом сообщила ее мама, депутат пермской гордумы Надежда Агишева. Позже девочка была допущена к занятиям. После скандала прокуратура возбудила дело.Общество
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