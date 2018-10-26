Автомобильный мост рухнул под грузовиком в Приморье

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В Михайловском районе Приморья, в районе села Осиновка, рухнул автомобильный мост во время проезда по нему грузового автомобиля. Информации о пострадавших пока нет.



Обрушение произошло на единственной дороге из Владивостока на северо-восток края, передает ТАСС. По словам очевидцев, водитель грузовика не пострадал, но легковой автомобиль, следующий за грузовиком «буквально сплющило».

Отмечается, что для машин организован объезд, на месте работают спасатели и полицейские.

Напомним, накануне из-за потоков воды рухнул мост в Сочи. В результате наводнения в Краснодарском крае погибли два человека, один числится пропавшим без вести. В регионе введен режим ЧС.