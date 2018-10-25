Казанский бизнесмен-банкрот объявил о покупке «Мерседеса» за 13 млн рублей

Казанский бизнесмен Руслан Абдулнасыров приобрел автомобиль Mercedes-AMG GTS за 13 млн рублей.

«Покупка спортивного автомобиля, стоимостью 13 000 000 несбыточная мечта. Я был не исключение до недавних пор. Но так сложилось, что взял и купил», — рассказал Абдулнасыров на свое странице в Facebook.

Руслан Абдулнасыров известен как учредитель и директор обанкротившейся сети автосалонов «Апельсин». В 2016 года Арбитражный суд РТ завершил процедуру личного банкротства самого Абдулнасырова. Среди кредиторов были «Спурт» и «Тимер Банк», сумма требований которых составляла более 13 млн рублей.

Финансовый управляющий Марат Шарипов пришел к выводу, что у должника ничего нет. В итоге производство по делу прекратили. В настоящее время Руслан Абдулнасыров занимается развитием автосалонов «Автосеть.рф».